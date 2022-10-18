مغردون يكشفون طرق الاستثمار للأبناء

تباينت ردود أفعال مغردي موقع “تويتر”، بشأن مبدأ الاستثمار للأبناء منذ الصغر وسن الطفولة والطرق المتبعة لذلك. الاستثمار الساكن وقال أنس الراجحي المهتم بتوعية المستثمرين، إن الاستثمار عبر محفظة متنوعة تتبع الاستثمار الساكن هو أحد الخيارات المناسبة، ورد مغرد عليه بالقول: “استثمرنا كثيرًا بالصناديق لكن كانت هناك خسائر”. فيما أعرب آخر عن اتفاقه مع مبدأ الاستثمار للأبناء منذ سن الطفولة، لكنه أوضح أن الأهم من ذلك أن يتم تعليم الأبناء كيف يستثمرون بأنفسهم فذلك أكثر نفعًا من توريث المال. توريث العلم أهم وأشار إلى أن توريث العلم يبقى وينمو ويزيد الثروة وتوريث المال فتنة، فيما لفت آخر إلى أن جمع الأموال واستثمارها بالشكل الصحيح للشخص نفسه وليس لأولاده ستفيده في الكبر وتنفع أبناءه من بعده.