مفاجأة في قضية قاتل أطفاله بمصر

بعد مرور نحو 5 سنوات على واحدة من أبشع الجرائم في حق الإنسانية، إذ أقدم شاب مصري على إلقاء أطفاله من أعلى كوبري في مياه النيل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد أن اعترف المتهم بتفاصيل جريمته والمحكمة تقتص لعصافير الجنة بحكم الإعدام، محامي المتهم يفجر مفاجأة.

إيقاف تنفيذ الإعدام

قال خالد عبدالرحمن محامي المتهم محمود نظمي، الذي قتل طفليه بإلقائهما من كوبري فارسكور بمحافظة الدقهلية: إن المحكمة أوقفت تنفيذ حكم الإعدام، وتم فتح التحقيق مجددًا.

أدلة جديدة

وأشارت مواقع محلية أخرى، إلى ظهور أدلة جديدة في القضية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بالإعدام شنقًا على محمود نظمي، والمتهم فيها بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقائهما في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وادعى اختطافهما حتى توصل رجال المباحث إلى حقيقة الأمر، وثبت بالدليل القاطع ارتكابه الواقعة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بإحدى محطات التزود بالوقود، المتهم أثناء دخوله بسيارته للمحطة، 21 أغسطس 2018 في تمام الساعة 6:31 مساء، في التوقيت الذي ادعى فيه محمود اختطاف طفليه.

ويظهر أحد أبناء محمود بشكل واضح في الفيديو، وهو يجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، ما يكذب الرواية الأولى التي ذكر فيها أنهما تعرضا للاختطاف الساعة الخامسة مساء، أثناء وجودهما معه في أحد الملاهي.

ويتطابق الفيديو مع اعترافات القاتل المسجلة بالصوت والصورة، بواسطة الأجهزة الأمنية، والتي اعترف فيها بأنه قتل نجليه عبر إلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بدمياط.