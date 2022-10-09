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في دوري روشن

مفاجأتان لمدرب الاتحاد قبل لقاء ضمك

2022-10-09 الساعة 6:40
مفاجأتان لمدرب الاتحاد قبل لقاء ضمك
المواطن - محمد سمعه

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تلقى المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خبرين سارين، وذلك قبل مواجهة ضمك بعد غد الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. المدرب البرتغالي سيستعيد خدمات كل من الأنجولي هيلدر كوستا والمصري طارق حامد قبل مواجهة ضمك، حيث غاب هيلدر كوستا عن مباراة النصر الأحد الماضي في خامس جولات دوري روشن وعن مباراة الفتح بالجولة السادسة بسبب الإصابة، بينما غاب طارق حامد عن مباراة الفتح بسبب طرده في مباراة النصر.

نجم الاتحاد يرد

وفي وقت سابق، طمأن البرازيلي رومارينيو، جماهير العميد بعدما خرج من مباراة الفتح أول أمس في دوري روشن السعودي حيث اعتقد الكثيرون أنه مصاب.
طارق حامد
طارق حامد
البرازيلي الذي حصد لقب الهداف التاريخي لـ الاتحاد في دوري المحترفين قال: ” أنا بخير لست مصابًا، وخرجت من المباراة بين الشوطين، بسبب انخفاض الأداء البدني، وأريد إكمال الموسم بهذا الشكل الجيد”. العميد يحتل حاليًا مركز الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة.
هيلدر كوستا
كوستا – المصدر @ittihad
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