مقترحات بالدراسة عن بعد الخميس

اقترح الكاتب عبدالرحمن المرشد أن تكون الدراسة يوم الخميس عن بعد طوال العام بحيث يعود الطلبة والطالبات يوم الأحد من كل أسبوع بنفسيات مريحة ورغبة كبيرة لمقاعد التعليم. وتفاعل مواطنون مع اقتراح المرشد الذي شهد تعليقات ومطالب على تويتر، حيث أكدوا أن الدراسة عن بعد يوم الخميس ستخفف الضغط على الطلاب والطالبات خاصةً في ظل الفصول الدراسية الثلاثة. تمنيات بإصدار قرارات إحدى المواطنات طالبت بإصدار عدد من القرارات من بينها تقليص ساعات العمل لجميع القطاعات لـ٦ ساعات فقط، وتقليص اليوم الدراسي لخمس حصص فقط، تقليل عدد أيام الدراسة للمدارس والجامعات إلى ٤ أيام، كما طالبت بإلغاء الفصل الدراسي الثالث نهائياً ويكون شهر رمضان كاملاً بدون دراسة فقط للعبادة. الحصة الخامسة معلق آخر أيد اقتراح الكاتب عبدالرحمن المرشد، وقال إنه من واقع تجربة، الطالب بعد الحصة الخامسة يصاب بالملل ومن الصعب أن يستجيب بالحصة السادسة أو السابعة. الترم الرابع وطالب أحد المعلقين بإضافة الترم الرابع، وقال إنه أصبح ضرورياً لسد فراغ الأجازات وطالب الوزير بدراسة الموضوع وإضافة ترم رابع، فيما اقترح آخر إلغاء حل الواجبات بمنصة مدرستي وجعلها في المدرسة حضوريًا فقط.