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مثل عربات التوصيل

مقترحات لتسهيل التنقل بمحطة قطار الحرمين

2022-10-19 الساعة 12:47
مقترحات لتسهيل التنقل بمحطة قطار الحرمين
المواطن - الرياض

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اقترح مواطنون أن تكون هناك وسيلة تنقل سريعة داخل محطة قطار الحرمين السريع لاختصار الوقت والجهد.

تنقل سريع:

وقالوا إنه يمكن عمل عربات توصيل من المحطة إلى القطار مثلما يوجد في بعض المطارات، وهي خدمات تستهدف راحة مستخدمي قطار الحرمين وتوفر لهم التنقل السريع. وعلى الرغم من تلك المطالب التي رصدتها “المواطن” على موقع تويتر، إلا أن الإشادة بالخدمات المقدمة في قطار الحرمين كان لها النصيب الأكبر، حيث يعد من ضمن الخيارات المقدمة لضيوف الرحمن، ووسيلة نقل سريعة وآمنة؛ تمكن من التجول بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

جهود مشكورة:

وأشادوا بالجهود التي تقوم بها المملكة والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمة، مؤكدين أنه مع المزيد من التسهيلات والمقترحات يستطيع الكل أن يحج ويعتمر بكل سهولة. ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفاً على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.
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