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مطالب بإعادة النظر في التصاميم

مقترحات لمنع تكرار حادث كوبري اليمامة

2022-10-11 الساعة 8:48
مقترحات لمنع تكرار حادث كوبري اليمامة
المواطن - الرياض

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تسبب حادث، وقع نهاية الأسبوع الماضي فوق كوبري اليمامة بالرياض، في حالة من الجدل على موقع “تويتر”، وفرض الحادث حالة من الجدل بين المعلقين حول إعادة النظر في تصاميم مثل هذا النوع من الكباري، كونه وسيلة لإنقاذ حياة المواطنين في المستقبل، وأيضًا نقاشات حول السبب في الحوادث وكيفية تلافيها.

حادث بشع:

وباشر مرور منطقة الرياض حادث انحراف مركبة عن مسارها وسقوطها من فوق جسر جامعة اليمامة على طريق الملك فهد على مركبة أخرى، ونتج عن الحادث وفاة وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحسب ما أفاد مرور منطقة الرياض في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أول أمس الأحد. وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع وقع الخميس الماضي شمال الرياض، وأظهر الفيديو سقوط سيارة “جيب” من أعلى كوبري على سيارة أخرى كانت تمر عبر طريق الملك فهد؛ بسبب السرعة ما تسبب في وفاة قائد السيارة على الفور.

السرعة والمطبات: 

كتب “مستر مودي” عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلًا: “ما راح تفرق إذا كان صاحب المركبة يقود بسرعة عالية مثل صاحب الحادث”. ورد عليه “نايفكو”: “بالعكس تفرق كثيرًا، على الأقل سقوط السيارة بيكون على تراب”. “عبدالله وكفى” اقترح أن تكون المطبات هي الحل. ورد تعليه “نهاد”: “بس عشان الناس الغشيمة الآن صورتين كوبري منحني وسقطت عنه مركبة وللعلم في مقطع فيديو لهذا للحادث بعد سقوط المركبة، السرعة هي السبب حتى لو كان منحني الكوبري، وبالنسبة للكوبري بزاوية شبه قائمة في مطبات صناعية للتهدئة زوم للصورة ودققوا”.

المتهم الأول: 

“الجوهرة” علقت على الحادث عبر “تويتر” قائلة: “يستهترون بأرواح العالم ويسرعون ويخوطفون ويحدحدون ويعرضون غيرهم للوفاة والخطر يحسبون اللي بين يديهم لعبة.. حسبي الله ونعم الوكيل”. وطالب “راضي” بعمل المطبات قائلًا: “أنا حقدت على صاحب الجيب بس لما شفت الكوبري عرفت أن الخطأ من تصميم الكوبري وممكن تصير نفس الحادث كثير لازم يتعدل الكوبري أو توضع مطبات”. بينما كتب “نا”: “إذا سائق الجيب كان يستخدم الجوال يجب انتظار شفائه ثم تنفيذ القصاص فيه”.  
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