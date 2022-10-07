مقتل اثنين من قادة داعش بسوريا

قتلت القوات الأمريكية اثنين من كبار قادة داعش في غارة جوية في شمال سوريا، بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) فجر اليوم الجمعة. وقالت سنتكوم في البيان إن “القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا يوم أمس الخميس أسفرت عن مقتل كل من أبو هاشم الأموي ومسؤول كبير آخر في تنظيم داعش”. وبينت القيادة المركزية بالجيش الأميركي أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم إصابة أو مقتل أي من المدنيين أو أفراد القوات الأمريكية في الضربة الجوية. تنفيذ الغارة وذكر مسؤلون أمريكيون أنه تم تنفيذ الغارة الساعة 6:23 مساء، ولم تقع أضرار أو خسائر في القوات الأمريكية المشاركة في العملية، مشيرين إلى أن عناصر القيادة المركزية الأمريكية أمضت أكثر من ألف ساعة في جمع معلومات استخبارية عن الأهداف للحد من مخاطر الأضرار الجانبية. وجاءت هذه الغارة الجوية بعد أن شن الجيش الأمريكي غارة منفصلة في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل مهرب أسلحة بداعش، يوم الأربعاء، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان.