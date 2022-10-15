Icon

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في مدينة بيلغورود الإستراتيجية

مقتل وإصابة 26 في هجوم على مركز تدريب روسي

2022-10-15 الساعة 11:16
مقتل وإصابة 26 في هجوم على مركز تدريب روسي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن هجومًا نفذه مواطنان من رابطة الدول المستقلة على ساحة تدريب للرماية في مقاطعة بيلغورود أدى إلى مقتل 11 شخصًا، وإصابة 15 آخرين، وهم يتلقون المساعدة الطبية حاليًّا.

تفاصيل الهجوم

وأضاف بيان الوزارة أنه تم قتل منفذيِ الهجوم، مشيرًا إلى أن وكالات السلطات التنفيذية تحقق في موقع الهجوم. كذلك قالت الوزارة: إن منفذي الهجوم فتحا النار في ساحة التدريب أثناء تدريبات على إطلاق النار مع متطوعين، حيث أطلقا النار على عناصر الوحدة. وكانت السلطات الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود الحدودية بعد هجوم للقوات الأوكرانية.

قصف متواصل

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: “تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعًا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء”. كما أكد تعرض نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية لقصف أوكراني أيضًا.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه