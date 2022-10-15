مقتل وإصابة 26 في هجوم على مركز تدريب روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن هجومًا نفذه مواطنان من رابطة الدول المستقلة على ساحة تدريب للرماية في مقاطعة بيلغورود أدى إلى مقتل 11 شخصًا، وإصابة 15 آخرين، وهم يتلقون المساعدة الطبية حاليًّا. تفاصيل الهجوم وأضاف بيان الوزارة أنه تم قتل منفذيِ الهجوم، مشيرًا إلى أن وكالات السلطات التنفيذية تحقق في موقع الهجوم. كذلك قالت الوزارة: إن منفذي الهجوم فتحا النار في ساحة التدريب أثناء تدريبات على إطلاق النار مع متطوعين، حيث أطلقا النار على عناصر الوحدة. وكانت السلطات الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود الحدودية بعد هجوم للقوات الأوكرانية. قصف متواصل وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: “تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعًا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء”. كما أكد تعرض نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية لقصف أوكراني أيضًا.