مقهى فريد من نوعه للقطط في الشرقية

افتتح قبل عدة أشهر، مقهى فريد من نوعه في مدينة الخُبر، ولاقى إقبالاً كبيرًا من المواطنين، حيث يحتوي على العديد من أنواع القطط. والمقهى مناسب لكل أفراد الأسرة ولكل الأعمار من محبي القطط.

بداية القصة

وقال صاحب المقهى فهد العصيمي، في تصريحات للفضائية العربية، كان لدينا قطط كثيرة بالمنزل وأصبحت تجذب الزوار للمنزل، فهناك أشخاص يحبون القطط ولكن خارج المنزل حتى لا يتحملوا مسؤوليتهم.

وشرح فهد العصيمي، الاختلاف بين أنواع القطط الموجودة في المقهى، التي تختلف من حيث التربية ونوع الطعام.

أسماء القطط

من المعروف أن القطط من الحيوانات الأليفة ، التي يتم تربيتها في المنزل، حيث إنها لا تشكل خطراً على الأطفال، او الكبار، كما يسهل الاعتناء بها، وكل من لديه قطة في المنزل.

وتعتبر أسماء القطط من ضمن الأشياء التي يختلف نطقها من بلد لآخر وفقا للهجة الدارجة بها، ومنها قِط ، هِر ، بِس ، بَزّون ، دمّة ، سنّور ، عُرِي ، عُسنّي ، عِتوي ، ضِيون ، قَطُو ، كِديسة ، مِشْ ، هارون.