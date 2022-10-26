مكة أعلى حرارة اليوم بـ37 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض المناطق في المملكة.

درجات الحرارة الكبرى:

وبحسب مركز الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 درجة مئوية، وتليها المدينة المنورة وحفر الباطن 36 درجة مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج 35 مئوية.

الأدنى:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 14 درجة مئوية، تليها الباحة ونجران وطريف والقريات 15 درجة، ثم عرعر وبيشة 16 درجة، وبريدة وحائل والطائف والمجمعة 17 مئوية.