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مكة أعلى حرارة اليوم بـ37 مئوية

2022-10-26 الساعة 11:05
مكة أعلى حرارة اليوم بـ37 مئوية
المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض المناطق في المملكة.

درجات الحرارة الكبرى:

وبحسب مركز الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 درجة مئوية، وتليها المدينة المنورة وحفر الباطن 36 درجة مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج 35 مئوية.

الأدنى:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 14 درجة مئوية، تليها الباحة ونجران وطريف والقريات 15 درجة، ثم عرعر وبيشة 16 درجة، وبريدة وحائل والطائف والمجمعة 17 مئوية.

 

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