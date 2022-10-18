مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ39 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة. درجات الحرارة اليوم: وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام والأحساء 38 مئوية، ثم جازان والعلا ورفحاء 37 درجة مئوية، وكل من جدة وينبع والقريات والخرج 36 مئوية؛ فيما سجلت الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا وشرورة والقنفذة 35 درجة. الحرارة الصغرى: وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، ثم نجران 15 درجة، وكل من الطائف وبيشة 16 مئوية فيما سجلت تبوك وحائل 17 درجة، بريدة والدوادمي وطريف 18 مئوية ثم الرياض وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والمجمعة 19 درجة.