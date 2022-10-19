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أبها والباحة الأدنى

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ39 مئوية

2022-10-19 الساعة 10:52
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ39 مئوية
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة. وبحسب الأرصاد، تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

درجات الحرارة:

وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، والأحساء 38، والمدينة المنورة والدمام والعلا ورفحاء 37، والرياض وجدة وعرعر وينبع والقريات والخرج 36. وتبلغ درجة الحرارة الكبرى على مدن: بريدة وسكاكا والقنفذة وشرورة 35، والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر 34، وتبوك وحائل والوجه 33، وطريف 32، وبيشة 31، ونجران والطائف 30، وأبها والباحة 27 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 12 درجة مئوية، ونجران 15، وبيشة والطائف 16، وتبوك وحائل وسكاكا 17، وبريدة وعرعر والدوادمي وطريف 18، والمجمعة ووادي الدواسر 19 مئوية.  
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