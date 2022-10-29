مكلّفون لا يشملهم قرار لائحة جباية الزكاة

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، الفئات التي لا يشملها قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ، على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن هذه الفئات تشمل ما يلي:
– مكلف تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقًا لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
– مكلف طلب تطبيق القرار بعد مضي مدة الـ 60 يومًا
– مكلف لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط
– مكلف عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار
– مكلف طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار، ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.