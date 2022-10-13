ملابس يمكنها شحن الأجهزة بـ الطاقة الشمسية

نفاد الشحن في الهاتف الذكي عندما تكون في الخارج يكون مزعجًا للغاية، لكن هذه المشكلة قد تصبح شيئًا من الماضي قريبًا، حيث طور العلماء ملابس يمكنها شحن الأجهزة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية.
صنع باحثون في جامعة نوتنغهام البريطانية، نسيجًا مدمجًا به 1200 خلية ضوئية مصغرة أو ألواح شمسية يمكنها تسخير 400 ملي واط من الطاقة الكهربائية من الشمس، وهو ما يكفي لشحن ساعة ذكية أو هاتف محمول.
وقال الباحث في مجال المنسوجات، الدكتور ثيودور هيوز-رايلي: هذا النموذج الأولي يعطي لمحة مثيرة عن الإمكانات المستقبلية للمنسوجات الإلكترونية، حتى الآن كان عدد قليل جدًا من الناس يعتبرون أن ملابسهم أو منتجات المنسوجات الخاصة بهم يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء.
مواصفات الجهاز الحديث
وأضاف: المواد التي طورناها عبارة عن نسيج عادي يمكن تنظيفه وغسله عند 40 درجة مئوية مع أنواع الغسيل الأخرى، لكن تحت السطح توجد شبكة تتكون من ألف خلية ضوئية صغيرة يمكنها تسخير طاقة الشمس لشحن الأجهزة الشخصية.
وتم دمج المادة مع الخلايا الشمسية مع أبعاد: 0.2 بوصة (5 ملم) في الطول و0.06 بوصة (1.5 مم) العرض، ولا يمكن لمرتديها اكتشافها، وتحتوي كل خلية على طلاء راتنج بوليمر مقاوم للماء، وهي متصلة بأسلاك قوية ومرنة داخل النسيج الإلكتروني
وفي المستقبل، يمكن دمجها في قطعة من الملابس مثل سترة، أو استخدامها كجزء من ملحق مثل حقيبة الظهر.
وقالت الدكتورة هيوز رايلي: تمتلك المنسوجات الإلكترونية القدرة على تغيير علاقة الناس بالتكنولوجيا، حيث يوضح هذا النموذج الأولي كيف يمكننا التخلص من شحن العديد من الأجهزة على الحائط، وهذا تطور مثير يعتمد على التقنيات السابقة التي صنعناها ويوضح كيف يمكن زيادتها لتوليد المزيد من الطاقة.
وأضاف القائم على الاختراع ماثولو كغاتوك: يوضح هذا المشروع كيف يمكن أن تكون المنسوجات الإلكترونية في طليعة الاستدامة وأن لديها القدرة على إعادة تشكيل مفاهيمنا الحالية للتكنولوجيا.