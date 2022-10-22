ملايين الوظائف ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الدكتور فواز العلمي، الخبير الاقتصادي في التجارة الدولية، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم في خلق ملايين الفرص الوظيفية التقنية والفنية والإدارية للجنسين.

وظائف نوعية:

وقال العلمي، خلال حواره إلى برنامج من السعودية على قناة السعودية إن الاستراتيجية ستخلق وظائف نوعية بامتياز، وستحقق نقلة عن الوضع الحالي من حيث الابتكار والتأهيل.

وشدد العلمي على ضرورة أن يتبنى الشباب الراغبون في الالتحاق بهذه الوظائف رؤية لتطوير أنفسهم وتأهيل قدراتهم للالتحاق بهذه الوظائف المميزة.

متطلبات الصناعة:

ورأى أن من أفضل القرارات التي صدرت مؤخرا، أن رئيس شركة سابك الصناعية أصبح وزيراً للتعليم؛ لأنه يعلم ما هي متطلبات الصناعة ويعرف فكرياً وداخلياً ما هي هذه المتطلبات.