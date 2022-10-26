ملف أحمر مع سوناك يتحول للأخضر فجأة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، وقديم، لرئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك وهو يحمل ملفًا أحمر يتحول للأخضر بشكل أشبه بالسحر.
وفي الفيديو، يمكن رؤية رئيس وزراء بريطانيا وهو يخرج من مبنى ويحمل ملفًا باللون الأحمر ويسير بجانب شخص.
وأظهر الفيديو تحول الملف الذي يحمله سوناك من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر.
وذكرت وسائل إعلام أن السبب كان مجرد خطأ تقني، أما أصحاب نظريات المؤامرة يؤكدون أن ريشي لديه قدرات خارقة.