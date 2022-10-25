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تتجاوز إصلاح أخطاء أجهزة الآيفون الأخيرة

مميزات جديدة في تحديث iOS 16.1 

2022-10-25 الساعة 7:26
مميزات جديدة في تحديث iOS 16.1 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تطرح شركة آبل التكنولوجية العملاقة تحديث iOS 16.1 الجديد لأنظمة التشغيل في هواتف آيفون، وحددت مجلة فوربس بعض المميزات الجديدة الشيقة التي يقدمها هذا التحديث.

مميزات تحديث iOS 16.1 

مكتبة iCloud مشتركة

يتواجد في التحديث مكتبة الصور المشتركة على iCloud مما يعني أنه يمكنك مشاركة الصور مع الأصدقاء وأفراد العائلة بسهولة، يمكنك أنت وما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين إضافة الصور أو تعديلها أو إزالتها.

مميزات جديدة في تحديث iOS 16.1 

التطبيقات النشطة 

تعد هذه ميزة رائعة جدًا وهي تتوسع الآن لتشمل تطبيقات الجهات الخارجية، هذا يعني أنه أثناء انتظار طلب توصيل الطعام من تطبيق ما أو طلب رحلة من تطبيق آخر، سيتم تحديث شاشة الهاتف بالوقت الفعلي.

استخدام Apple Fitness + 

يمكنك الآن الاشتراك في Apple Fitness + دون Apple Watch، بالطبع لن يمكنك مشاهدة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ومقاييس السعرات الحرارية مباشرة على الشاشة، لكن بفضل تحديث iOS 16.1 فإنه يمكنك الوصول إلى جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالتمرينات ومشاهدتها على جهاز iPhone أو iPad أو آبل.

تحديث Dynamic Island 

ستحصل ميزة Dynamic Island الموجودة في سلسلة هواتف آيفون 14 فقط على تكامل مع Reachability وهي ميزة تتيح لك استخدام آيفون بسهولة أكبر بيد واحدة عن طريق إحضار النصف العلوي من الشاشة إلى الأسفل.

مميزات جديدة في تحديث iOS 16.1 

تحديث الـ Wallet 

تتيح Wallet الآن مشاركة المفاتيح، بحيث يمكن مشاركة تلك المفاتيح الافتراضية التي تعمل للسيارات وغرف الفنادق والمزيد مع الآخرين، كما سيسهل أيضًا استخدام إكسسوارات المنزل الذكي.

إصلاح الأخطاء

يتضمن تحديث iOS 16.1 أيضًا إصلاحات أخطاء لجهاز آيفون الأخيرة.

أجهزة iPhone التي تتضمن التحديث

  • سيتم تشغيل التحديث الجديد على ما يلي:
  • iPhone 8
  •  iPhone 8 Plus
  •  iPhone X
  •  iPhone Xs
  •  iPhone Xs Max
  •  iPhone Xr
  •  iPhone 11
  •  iPhone 11 Pro
  •  iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE الجيل الثاني
  •  iPhone 12
  •  iPhone 12 mini
  •  iPhone 12 Pro
  •  iPhone 12 Pro Max
  •  iPhone 13
  •  iPhone 13 mini
  •  iPhone 13 Pro
  •  iPhone 13 Pro Max
  •  iPhone SE
  •  iPhone 14
  •  iPhone 14 Plus
  •  iPhone 14 Pro
  •  iPhone 14 Pro Max.

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