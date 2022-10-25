مميزات جديدة في تحديث iOS 16.1 

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تطرح شركة آبل التكنولوجية العملاقة تحديث iOS 16.1 الجديد لأنظمة التشغيل في هواتف آيفون، وحددت مجلة فوربس بعض المميزات الجديدة الشيقة التي يقدمها هذا التحديث.
يتواجد في التحديث مكتبة الصور المشتركة على iCloud مما يعني أنه يمكنك مشاركة الصور مع الأصدقاء وأفراد العائلة بسهولة، يمكنك أنت وما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين إضافة الصور أو تعديلها أو إزالتها.
تعد هذه ميزة رائعة جدًا وهي تتوسع الآن لتشمل تطبيقات الجهات الخارجية، هذا يعني أنه أثناء انتظار طلب توصيل الطعام من تطبيق ما أو طلب رحلة من تطبيق آخر، سيتم تحديث شاشة الهاتف بالوقت الفعلي.
يمكنك الآن الاشتراك في Apple Fitness + دون Apple Watch، بالطبع لن يمكنك مشاهدة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ومقاييس السعرات الحرارية مباشرة على الشاشة، لكن بفضل تحديث iOS 16.1 فإنه يمكنك الوصول إلى جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالتمرينات ومشاهدتها على جهاز iPhone أو iPad أو آبل.
ستحصل ميزة Dynamic Island الموجودة في سلسلة هواتف آيفون 14 فقط على تكامل مع Reachability وهي ميزة تتيح لك استخدام آيفون بسهولة أكبر بيد واحدة عن طريق إحضار النصف العلوي من الشاشة إلى الأسفل.
تتيح Wallet الآن مشاركة المفاتيح، بحيث يمكن مشاركة تلك المفاتيح الافتراضية التي تعمل للسيارات وغرف الفنادق والمزيد مع الآخرين، كما سيسهل أيضًا استخدام إكسسوارات المنزل الذكي.
يتضمن تحديث iOS 16.1 أيضًا إصلاحات أخطاء لجهاز آيفون الأخيرة.