منافسة خاصة بين ألفارو وأحمد حجازي

تشهد مباراة النصر والاتحاد اليوم منافسة خاصة بين ثنائي الدفاع الإسباني ألفارو غونزاليس والمصري أحمد حجازي، حيث يطمح كل منهما لمواصلة التألق.
أرقام ألفارو وأحمد حجازي
وشارك ألفارو غونزاليس في 270 دقيقة مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، شتت الكرة 9 مرات، وقطع الكرة 3 مرات، وقام بـ171 تمريرة ناجحة، بدقة تمرير وصلت إلى 84.7، وارتكب خطأ.
على الجانب الآخر، لعب أحمد حجازي 360 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وشتت الكرة 20 مرة، وقطع الكرة مرتين، ووصل عدد تمريراته الناجحة إلى 159 تمريرة ودقة التمرير 86.4.
وقام أحمد حجازي بـ3 افتكاكات ناجحة، وارتكب خطأين، وحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال أول 4 جولات، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
كلاسيكو النصر والاتحاد
وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، لمتابعة كلاسيكو النصر والاتحاد في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.