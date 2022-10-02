Icon

كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! Icon السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية Icon حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! Icon سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية Icon برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة  Icon بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية Icon الأمن العام يطيح بعصابات السرقة وتزييف الأموال Icon مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين  Icon ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

منافسة خاصة بين ألفارو وأحمد حجازي

2022-10-02 الساعة 3:39
منافسة خاصة بين ألفارو وأحمد حجازي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تشهد مباراة النصر والاتحاد اليوم منافسة خاصة بين ثنائي الدفاع الإسباني ألفارو غونزاليس والمصري أحمد حجازي، حيث يطمح كل منهما لمواصلة التألق.

أرقام ألفارو وأحمد حجازي

وشارك ألفارو غونزاليس في 270 دقيقة مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، شتت الكرة 9 مرات، وقطع الكرة 3 مرات، وقام بـ171 تمريرة ناجحة، بدقة تمرير وصلت إلى 84.7، وارتكب خطأ.
ألفارو جونزاليس
ألفارو – المصدر @AlNassrFC
على الجانب الآخر، لعب أحمد حجازي 360 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وشتت الكرة 20 مرة، وقطع الكرة مرتين، ووصل عدد تمريراته الناجحة إلى 159 تمريرة ودقة التمرير 86.4. وقام أحمد حجازي بـ3 افتكاكات ناجحة، وارتكب خطأين، وحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال أول 4 جولات، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
أحمد حجازي
أحمد حجازي – المصدر @ittihad

كلاسيكو النصر والاتحاد

وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، لمتابعة كلاسيكو النصر والاتحاد في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
النصر ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل
العالم

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل

العالم
حكام المونديال يغيبون عن دوري روشن
آخر الاخبار

حكام المونديال يغيبون عن دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
حصاد اليوم

وظائف لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

حصاد اليوم
8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا
الرياضة العالمية

8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة العالمية
خطر كبير في منزلك إذا شممت رائحة...
صحة وطب‎

خطر كبير في منزلك إذا شممت رائحة...

صحة وطب‎
انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات غدًا
السعودية اليوم

انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات غدًا

السعودية اليوم
محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح
الرياضة

محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح

الرياضة
الدفاع البريطانية: هجوم أوكرانيا بخاركيف وضع روسيا...
العالم

الدفاع البريطانية: هجوم أوكرانيا بخاركيف وضع روسيا...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه