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في مباراة الهلال ضد الشباب

منافسة قوية بين إيغالو وكارلوس جونيور

2022-10-10 الساعة 7:05
منافسة قوية بين إيغالو وكارلوس جونيور
المواطن - مروة نبيل

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تشهد قمة الهلال ضد الشباب اليوم منافسة قوية بين الثنائي الهجومي النيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي كارلوس جونيور، حيث يطمح كل منهما في مواصلة التألق.

إيغالو وكارلوس جونيور

ولعب إيغالو 463 دقيقة مع الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفًا، وقام بـ4 تسديدات على المرمى، وبلغت دقة التسديد 40%.
إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC
وصنع إيغالو فرصة واحدة، وقام بـ45 تمريرة ناجحة ووصلت دقة التمرير 76.3%، ولديه 3 مراوغات، وبلغت دقة التمرير في ساحة الخصم 71.4%، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”. وشارك كارلوس جونيور في 386 دقيقة مع الشباب، وسجل 4 أهداف، ولديه 10 تسديدات على المرمى بدقة 66.7%، وصنع 7 فرص، وقام بـ72 تمريرة ناجحة بدقة 72.7%، ولديه 3 مراوغات، وبلغت دقة التمرير في ساحة الخصم 68%.
كارلوس جونيور - الشباب والعدالة
كارلوس جونيور

الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 8:30 مساء يوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما ينفرد نادي الشباب بالصدارة برصيد 18 نقطة.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL
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