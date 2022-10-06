منتخب السعودية الـ51 عالميًا

تواجد منتخب السعودية الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر سبتمبر، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.
تصنيف منتخب السعودية
وجاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المركز الـ51 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، والسادس على الصعيد العربي والآسيوي بـ1437.78 نقطة.
وخاض الأخضر مباراتين وديتين أمام الإكوادور وأمريكا ضمن معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا الشهر الماضي، وخيم التعادل السلبي على المواجهتين، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة بالمونديال.
وتأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
التصنيف الآسيوي
وجاء ترتيب المنتخبات الأوائل على الصعيد الآسيوي كالتالي؛ إيران في الصدارة، والـ20 عامًا، ثم اليابان، يليه منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وحلت أستراليا رابعة، ثم قطر في المركز الخامس، والأخضر سادسًا.
البرازيل في الصدارة
وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم تصدر تصنيف فيفا الجديد، ثم بلجيكا، يليه الأرجنتين، ثم فرنسا، وجاء منتخب إنجلترا في المركز الخامس، يليه إيطاليا، إسبانيا، هولندا، البرتغال والدنمارك.