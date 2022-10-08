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مهلة 60 يومًا لتصحيح أوضاع الشاحنات

2022-10-08 الساعة 3:23
مهلة 60 يومًا لتصحيح أوضاع الشاحنات
المواطن-واس

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أوضحت الهيئة العامة للنقل أن المبادرة التشجيعية المخصصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع، ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة، لتصحيح أوضاع الشاحنات، ستنتهي بعد أقل من 60 يومًا، وذلك في تاريخ 07 ديسمبر 2022م – الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ.

مستهدفات المبادرة 

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500) كجم، ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ (9 شاحنات) وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول. وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية والتي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات بدون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.
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