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مواد بلاستيكية في حليب الأطفال

2022-10-16 الساعة 7:02
مواد بلاستيكية في حليب الأطفال
المواطن - الرياض

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دعا باحثون الأمهات إلى تجنب الأطعمة والمشروبات وكريم الوجه وحتى معجون الأسنان الموضوعة في عبوات بلاستيكية. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تمكن باحثون إيطاليون من العثور على بقايا مادة البلاستيك في حليب الأمهات الذي يُرضعنه للأطفال.

اللدائن الدقيقة

ويطلق على هذه المادة اسم اللدائن الدقيقة، وهي عبارة عن شظايا صغيرة من المواد البلاستيكية التي يصنعها الإنسان، ويقل طولها عن 5 ملليمترات، وتأتي معظمها من منتجات تستخدم لمرة واحدة مثل الزجاجات البلاستيكية. ووجدت هذه المادة في ثلاثة أرباع النساء اللاتي خضعن للدراسة.

عينات للدراسة

قدمت 34 امرأة عينات من حليبهن في روما بعد أسبوع من وضعهن لمواليدهن، ليكتشف الباحثون وجود بقايا البلاستيك في 75% في العينات. وكانت دراسات سابقة اكتشفت وجود بقايا مواد بلاستيكية في الرئتين والدماغ والدم، في أجساد أحياء وأموات. لكن هذه المرة هي الأولى التي يجري فيها اكتشاف هذه المواد في الحليب البشري. ويعد الرُّضع أشد الفئات تعرضًا لخطر الملوثات الكيميائية.

مزيد من الأبحاث

مع ذلك، يقول الباحثون: إن هناك حاجة ملحة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا المجال، لكنهم شددوا على أن الرضاعة الطبيعية تظل إلى حد بعيد أفضل وسيلة لتغذية الأطفال. ومن ناحيته، طمأن خبير الصحة العامة في بريطانيا، البروفيسور فرانك كيلي، الأمهات بشأن هذه المواد، قائلًا: “تنتشر اللدائن الدقيقة في الهواء في كل مكان حولنا”.
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