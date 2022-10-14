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نجحت في تحقيق حلمها

مواطنة تدير مطبخًا دخله 40 ألفًا شهريًّا

2022-10-14 الساعة 3:56
مواطنة تدير مطبخًا دخله 40 ألفًا شهريًّا
المواطن - الرياض

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نجحت نورة الحمود في تحقيق حلمها بإدارة مشروعها الخاص مع عائلتها وهو مطبخ صغير، ليصل دخله شهريًّا لـ40 ألف ريال، وذلك بعد أن عملت في القطاع الخاص لأكثر من 4 سنوات باحثة عن التطوير والخبرة في مجال الطهي.

هواية الطبخ

وفي تقرير لقناة “الإخبارية”، قالت نورة إنها تهوى وتحب الطبخ منذ أن كانت طفلة، لافتة إلى أن اختارت بعد ذلك أن تكون وظيفتها في نفس المجال لتعمل في أحد المطاعم المشهورة لمدة 4 سنوات اكتسبت فيها الخبرة والتطوير. وأضافت أن دعم زوجها وتشجيعه لأفكارها دفعها لبدء مشروعها الخاص وافتتاح مطبخها المتنقل من حوالي عام ونصف، لافتة إلى أن دخلها يتعدى 40 ألف ريال شهريًا.

التوسع في المشروع

ولفتت إلى أنها تقوم على تطوير نفسها من خلال المشاركة في دورات الطهي التي تنظمها وزارة الثقافة، من أجل التوسع في حلمها وافتتاح المطعم الكبير الخاص بها. من جانبه، قال زوج نورة، إنها مميزة في موهبة الطهي لذلك قرر دعمها ويكون معها في كل صغيرة وكبيرة لآخر المطاف.
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