مواطنة تدير مطبخًا دخله 40 ألفًا شهريًّا

فيديو | نورة الحمود .. تدير مطبخا صغيرًا مع عائلتها يصل دخله شهريا لـ40 ألف ريال #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/STn6W6eXCM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022

هواية الطبخ

التوسع في المشروع

نجحت نورة الحمود في تحقيق حلمها بإدارة مشروعها الخاص مع عائلتها وهو مطبخ صغير، ليصل دخله شهريًّا لـ40 ألف ريال، وذلك بعد أن عملت في القطاع الخاص لأكثر من 4 سنوات باحثة عن التطوير والخبرة في مجال الطهي.وفي تقرير لقناة “الإخبارية”، قالت نورة إنها تهوى وتحب الطبخ منذ أن كانت طفلة، لافتة إلى أن اختارت بعد ذلك أن تكون وظيفتها في نفس المجال لتعمل في أحد المطاعم المشهورة لمدة 4 سنوات اكتسبت فيها الخبرة والتطوير. وأضافت أن دعم زوجها وتشجيعه لأفكارها دفعها لبدء مشروعها الخاص وافتتاح مطبخها المتنقل من حوالي عام ونصف، لافتة إلى أن دخلها يتعدى 40 ألف ريال شهريًا.ولفتت إلى أنها تقوم على تطوير نفسها من خلال المشاركة في دورات الطهي التي تنظمها وزارة الثقافة، من أجل التوسع في حلمها وافتتاح المطعم الكبير الخاص بها. من جانبه، قال زوج نورة، إنها مميزة في موهبة الطهي لذلك قرر دعمها ويكون معها في كل صغيرة وكبيرة لآخر المطاف.