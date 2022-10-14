مواطنة تدير مطبخًا دخله 40 ألفًا شهريًّا

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فيديو | نورة الحمود .. تدير مطبخا صغيرًا مع عائلتها يصل دخله شهريا لـ40 ألف ريال #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/STn6W6eXCM— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022