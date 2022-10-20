مواطنون لمنقذ طفل القصيم: تستحق الترند

تفاعل مواطنون مع حادثة سقوط طفل في خزان صرف صحي، خاص بأحد المنازل بهجرة خريمان الشغار، بالقصيم.

بداية الوقعة

وبحسب مواطنين، كان الطفل غيث يسير بجانب والدته أثناء خروجها لتفريغ نفايات المنزل، وذهب للهو فوق غطاء خزان صرف صحي وسقط داخله.

واستنجدت الأم؛ فسارع إليها قريبها خالد منصور العضياني، وهبط داخل الخزان، ونجح في إنقاذ الطفل.

عمل بطولي

وقال الشاب الذي أنقذ الطفل، وجدنا الطفل في غيبوبة تامة، وقام شقيقي عبدالله بعمل إنعاش قلبي رئوي ، وبعد 17 مرة عاد إلى الحياة.

وأشار إلى أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى المذنب، وتم تحويله إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأقام تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ثم غادر المستشفى وعاد إلى المنزل، لافتا إلى أنه يعاني فقط من كسرين في الأضلاع.

تستحق الترند

وأشاد مواطنون بالعمل البطولي الذي قام به خالد منصور العضياني، وانهالوا عليه بالدعوات، مؤكدين أنه يستحق أن يكون تريند، مضيفين: شجاع وكفو اللي يعرفه يبلغه سلامي