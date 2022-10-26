مواطن مفقود في الرياض

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، عن مواطن مفقود بمنطقة الرياض، ودعت من يجده أو يتوفر لديه معلومات أن يتواصل مع فريق إنجاد.

وتضمنت الرسالة التي نشرت على حساب فريق إنجاد على “تويتر”: مفقود بمنطقة الرياض، على من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل على الرقم الموحد لـ فريق إنجاد أو رقم ذويه الموضح في المرفق.