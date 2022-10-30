أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأحد، عن مواطن مفقود في عنيزة، ودعا الفريق من يجده أو يتوفر لديه معلومات أن يتواصل مع فريق إنجاد.

مفقود:

وتضمنت الرسالة التي نشرت على حساب فريق إنجاد على “تويتر”: مفقود في عنيزة، على من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل مع الرقم الموحد لـ فريق إنجاد أو رقم ذويه الموضح في المرفق. نسأل الله أن يرده لأهله سالمًا معافى.