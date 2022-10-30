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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأحد، عن مواطن مفقود في عنيزة، ودعا الفريق من يجده أو يتوفر لديه معلومات أن يتواصل مع فريق إنجاد.
وتضمنت الرسالة التي نشرت على حساب فريق إنجاد على “تويتر”: مفقود في عنيزة، على من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل مع الرقم الموحد لـ فريق إنجاد أو رقم ذويه الموضح في المرفق. نسأل الله أن يرده لأهله سالمًا معافى.