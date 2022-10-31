مواطن وابنه يعيدان مشهدًا بعد 27 عامًا

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لحظات مؤثرة في حياة أب وابنه يحصد العديد من المشاهدات داخل المملكة، بعد إعادة مشهد كان بينهما بعد مرور 27 عامًا.
كان مواطنون على تويتر قد تداولوا مقطع فيديو لأب وابنه حيث أعادا فيه مشهدًا كان بينهما عندما كان الأب في ريعان شبابه والابن عمره عدة سنوات.
وأظهر مقطع الفيديو الابن وهو يمازح والده وسط أجواء من الفرحة والسعادة لدى الأب، حيث أثار المقطع أصداء واسعة وإشادة كبيرة لدي المواطنين بالمملكة، والذين وصفوه بالمؤثر، لافتين إلى أن الابن بعد هذه السنوات أدخل السرور في قلب والده بإعادة نفس المشهد.
وحول هذا المشهد، قال الأخصائي النفسي عبدالله محمد المحمادي: “إن إدخال السرور على نفوس الوالدين ورسم البسمة على محياهما يطمئنهما نفسيًّا”، موضحًا أنه “رغم المتغيرات إلا أن هناك من يقدم دروسًا في البر ورضا الوالدين؛ كوننا مجتمعا متلاحمًا”، بحسب “العربية. نت”.