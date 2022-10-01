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مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية

2022-10-01 الساعة 7:43
مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية
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المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

اختبار الرخصة المهنية:

و​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

موعد التسجيل: 

– للرجال: 1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية): – يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. 2- للجميع: – يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. – للنساء: 1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية): – يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. 2- للجميع: – يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. وسوف تُحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر نوفمبر القادم. طريقة التسجيل: – من خلال الرابط التالي: هنا.  
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