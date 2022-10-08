مواقع استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

كشف الأمن العام المواقع التي تسخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية. وأوضح الأمن العام عبر حسابه بموقع تويتر، أن هناك 7 مواقع تستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية كالتالي: 1-الوزارات والهيئات الحكومية. 2-المجمعات التجارية والتسوق. 3-المباني السكنية. 4-المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة. 5-الطرق السريعة بين المدن والرئيسية داخل المدن. 6-المساجد والجوامع. 7-وسائل النقل العام. كاميرات المراقبة الأمنية وقد أقر مجلس الوزراء نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة. ومن المقرر أن يتم العمل وتطبيق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بشكل تدريجي، وفق خطة زمنية ستقرر في مرحلة لاحقة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع (حكومي، خاص، سكني)، لما لذلك من دور في تعزيز مستويات السلامة العامة. خصوصية الأفراد: ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.