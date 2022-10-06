موسكو تستدعي السفير الفرنسي

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي بموسكو بسبب تزويد بلاده أوكرانيا بالسلاح. في سياق تطور الأحداث بشأن الأزمة الأوكرانية، قالت موسكو، اليوم الخميس، إنها لا تزال “ملتزمة تمامًا” بمبدأ عدم السماح أبدًا بقيام حرب نووية مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطير محتمل في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا. الحرب النووية وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحافية اليوم، أن موقف موسكو، وهو عدم خوض حرب نووية أبدًا، لم يتغير. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال من قبل، إنه “لم يكن يخادع” بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده. من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أنه “من الصعب القول” ما إذا كانت مخاطر الحرب النووية قد زادت مع مكاسب جيشه على الأرض، لكنه لا يزال واثقًا من أن نظيره الروسي لن ينجو من مثل التصعيد في الأعمال العسكرية. وكان زيلينسكي يخاطب معهد “لوي” البحثي الدولي في سيدني عبر الفيديو بعد أن استعاد الجيش الأوكراني جزءًا من الأراضي التي ضمتها روسيا الأسبوع الماضي.