موسم الدرعية يلفت أنظار العالم

أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية، فعاليات موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية، والمقرر أن تستمر حتى 22 فبراير 2023م، وذلك في حفل أقيم أمس الخميس بحي طريف، بحضور الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.

عروض حية

وشهد حفل الافتتاح العديد من العروض الحيّة، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من المنافسات الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والتي ستشهدها الدرعية التاريخية على مدار 4 أشهر.

كلمة وزير الرياضة:

وأكد وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية في كلمته خلال الحفل على دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بالفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن الدعم والاهتمام وفّرا كل مقومات النجاح وممكّنات التفوق، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الدرعية التاريخية ستشهد العديد من الفعاليات النوعية، الممتدة من جذور الأصالة، كوجهة عالمية دائمة للتميز والإبهار، وفي مكان يحمل موروثًا عريقًا في تاريخ المملكة العربية السعودية.



وقد تناولت مي الهلابي قائد الموسم في كلمتها خلال حفل الافتتاح، أبرز البطولات الرياضية التي سيشهدها موسم الدرعية 2022، ومنها جولات لونجين العالمية لقفز الحواجز التي انطلقت الخميس، بمشاركة أشهر فرسان العالم، وتستمر ثلاثة أيام، إلى جانب جولة العالم لكرة السلة فيبا 3 باي 3، وكأس الدرعية للتنس، وفورمولا إي درعية إي بري.



كما كشفت الهلابي عن إقامة عدد من المباريات العالمية، يأتي في مقدمتها لقاء خاص يجمع بين الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وفريق نادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي، والذي سيجمع بين حامل لقب الدوري الموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان.

وجاء ذلك في ظل ترقب الزوار عودة “موسم الدرعيّة 2022” بهوية ورؤية جديدة وفعاليات رياضية وثقافية وترفيهية مختلفة تلبي الرغبات كافة، فيما يشهد مشاركة نخبة من ألمع نجوم الرياضة في العالم.

الدرعية التاريخية

ويُشار إلى أن الدرعيّة التاريخية قد حققت نجاحًا عالميًا؛ من خلال استضافتها العديد من الفعاليات الرياضية الدولية خلال الفترة الماضية، بحضور عدد كبير من الزوار والسيّاح، إلى جانب النجاح الكبير في تنظيم عددٍ من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وهو ما جعلها وجهة مميزة لإقامة أبرز المناسبات إقليميًا ودوليًا وفي المجالات كافة، وفي قلب الدرعية حيث يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة.