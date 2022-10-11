موسم الرياض يستعد للانطلاق باجتماع شامل

بدعم سمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية ❤️🙏

اجتمعت اليوم مع شركائنا في الجهات الحكومية لتحقيق النجاح في #موسم_الرياض انتظروا الانطلاقة👍🏻🇸🇦🔥 pic.twitter.com/Ae9ax5hGeJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 10, 2022

دعم ولي العهد:

التفاصيل قريبًا:

اجتمع رئيس هيئة الترفيه، المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، مع الجهات الحكومية استعدادًا لانطلاق موسم الرياض.وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: بدعم سمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية، اجتمعت اليوم مع شركائنا في الجهات الحكومية لتحقيق النجاح في موسم الرياض انتظروا الانطلاقة. وفي وقت سابق أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، هوية موسم الرياض 2022، والذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة. وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار فوق الخيال، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار تخيل أكثر، وموسم 2019 الذي كان شعاره تخيل.وقال تركي آل الشيخ على حسابه على تويتر: “التفاصيل بنعلن عنها في الفترة الجاية”، من المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي. ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.