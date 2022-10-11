موسم الرياض يستعد للانطلاق باجتماع شامل

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بدعم سمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية ❤️🙏— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 10, 2022
اجتمعت اليوم مع شركائنا في الجهات الحكومية لتحقيق النجاح في #موسم_الرياض انتظروا الانطلاقة👍🏻🇸🇦🔥 pic.twitter.com/Ae9ax5hGeJ