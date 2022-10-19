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لمنطقتي بوليفارد رياض سيتي وونتر وندر لاند

موسم الرياض يطرح تذاكر الدخول

2022-10-19 الساعة 4:03
موسم الرياض يطرح تذاكر الدخول
المواطن - الرياض

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن بدء طرح تذاكر الدخول إلى كل من منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ومنطقة “ونتر وندر لاند” ضمن مناطق موسم الرياض 2022 الترفيهية، واعدًا زوارهما بفعاليات وتجارب ترفيهية ضخمة تتماشى مع شعار الموسم #فوق_الخيال.

بوليفارد رياض سيتي

ويمكن لزوار “بوليفارد رياض سيتي” اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري، التجول في المنطقة واستكشاف كل ما هو جديد وسط تجارب جديدة، مثل ممر البورد ووك، والمطاعم العالمية، والقيام بتجربة تسوق فاخرة، والاستمتاع بالأجواء والحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض المسرحية الأسبوعية.

موسم الرياض

وقد شهدت المنطقة هذا العام تطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافةً إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأسبوعية والفعاليات الترفيهية المتنوعة فيها، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر الرابط التالي.

ونتر وندر لاند

كما عادت منطقة “ونتر وندر لاند” هذا العام بخمسة ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح للزائرين استكشاف خيارات جديدة ومميَّزة، حيث يمكن لزوار المنطقة بدءًا من 22 أكتوبر الجاري الاستمتاع بأكبر حلبة تزلج خارجية، إضافةً إلى أكثر من 80 لعبة وتجربة حماسية لجميع الأعمار، والتمتع بالأجواء الشتوية مع وجود نحو 46 مطعمًا ومقهى و21 متجرًا متنوعًا، إذ يمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.
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