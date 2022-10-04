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مطالبًا الجماهير بدعم الفريق

موسيماني: تاريخ الأهلي سبب قبولي تدريبه

2022-10-04 الساعة 7:09
موسيماني: تاريخ الأهلي سبب قبولي تدريبه
المواطن - مروة نبيل

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أعرب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته بتدريب الأهلي، مؤكدًا أن رئيس النادي، وليد معاذ أقنعه بالانضمام إلى مشروع الإدارة؛ للعودة إلى دوري المحترفين.

سبب قبول تدريب الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم في دوري يلو، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). وقال موسيماني: “رغم العروض العديدة التي تلقيتها في الفترة الماضية، إلا أنني قررت قبول عرض الأهلي، رغم هبوطه للدرجة الأولى، بعد أن اطلعت على تاريخ النادي وبطولاته، وتأكدت أنه فريق كبير ومكانه بدوري المحترفين”.  
بيتسو موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC

موسيماني يحدد الاحتياجات

وبشأن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد المدرب الجنوب إفريقي، أنه سوف يحدد هذا الأمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.  
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC
وعن مباراة الأهلي ضد جدة ضمن منافسات دوري يلو، شدد المدرب الجنوب إفريقي على أنه شاهد بعض المباريات عبر الفيديو، ووضع يده على كافة مناطق القوة والضعف. وطالب موسيماني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، لتقديمه إلى وسائل الإعلام، الجماهير بضرورة الحضور ودعم اللاعبين، مشددًا على أهمية التعاون من أجل تحقيق الهدف بالعودة إلى دوري المحترفين.
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC
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