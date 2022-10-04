موسيماني: تاريخ الأهلي سبب قبولي تدريبه

أعرب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته بتدريب الأهلي، مؤكدًا أن رئيس النادي، وليد معاذ أقنعه بالانضمام إلى مشروع الإدارة؛ للعودة إلى دوري المحترفين.
سبب قبول تدريب الأهلي
وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم في دوري يلو، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وقال موسيماني: “رغم العروض العديدة التي تلقيتها في الفترة الماضية، إلا أنني قررت قبول عرض الأهلي، رغم هبوطه للدرجة الأولى، بعد أن اطلعت على تاريخ النادي وبطولاته، وتأكدت أنه فريق كبير ومكانه بدوري المحترفين”.
موسيماني يحدد الاحتياجات
وبشأن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد المدرب الجنوب إفريقي، أنه سوف يحدد هذا الأمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعن مباراة الأهلي ضد جدة ضمن منافسات دوري يلو، شدد المدرب الجنوب إفريقي على أنه شاهد بعض المباريات عبر الفيديو، ووضع يده على كافة مناطق القوة والضعف.
وطالب موسيمانيخلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، لتقديمه إلى وسائل الإعلام، الجماهير بضرورة الحضور ودعم اللاعبين، مشددًا على أهمية التعاون من أجل تحقيق الهدف بالعودة إلى دوري المحترفين.