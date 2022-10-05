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ردًّا على التعادل مع جدة

موسيماني: لن أُصلح الأمور بـ الأهلي خلال يومين !

2022-10-05 الساعة 11:52
موسيماني: لن أُصلح الأمور بـ الأهلي خلال يومين !
المواطن - محمد سمعه

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أكد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على أنه لا يمكنه إصلاح كافة أمور الفريق الفنية خلال يومين، خاض فيهم تمرين ونصف مع الفريق الأول منذ وصوله إلى جدة لتولي مهمة تدريب الفريق.

تعليق موسيماني:

وقال موسيماني متحدثًا بعد التعادل مع جدة بـ دوري يلو: “تجربتي مع الفريق كانت لمدة تمرين ونصف تمرين، أي يومين بالطبع لا يُمكنني إصلاح كافة الأمور الفنية للفريق بهذه الفترة القصيرة”. وأضاف موسيماني: “سنحت لنا فرص عديدة عبر هشام فايق وعبر زياد الجهني وتم إهدارها، إهدار الفرص كلفنا الكثير”. وتابع: “ما قاله مدرب جدة حول استغلاله المساحات بين لاعبي خط الوسط والمدافعين عندي أحترمه كثيرًا هذا رأيه”. بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي

الأهلي يتعادل:

ونجح هيثم عسيري في إحراز الهدف الأول لـ الراقي بالدقيقة الـ26 من تصويبة مخادعة لحارس جدة. وأهدر اللاعب زياد الجهني فرصة إضافة الهدف الثاني ليُبدي المدرب الجنوب إفريقي موسيماني حسرته. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل اللاعب البراء باعظيم هدف التعادل لـ جدة بالدقيقة الـ59.
الأهلي وجدة
الأهلي وجدة
وأهدر اللاعب الكاميروني فرانك كوم فرصة إحراز الهدف الثاني عبر ضربة رأسية لم تكن متقنة. وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 9 نقاط في المركز السابع، بينما أصبح رصيد جدة 9 نقاط في المركز التاسع.
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