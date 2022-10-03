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قبل مباراته بالجولة السادسة

موسيماني يبدأ مشواره مع أهلي جدة

2022-10-03 الساعة 8:29
موسيماني يبدأ مشواره مع أهلي جدة
المواطن - مروة نبيل

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بدأ المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مسيرته بشكل رسمي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مساء اليوم الاثنين.

موسيماني يبدأ عمله:

ووصل موسيماني إلى جدة اليوم، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا له داخل مقر النادي، ومع اللاعبين.  
مدرب اهلى جده موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC
وتفاعلت الجماهير مع تواجد موسيماني في النادي اليوم، حيث أبدت تفاؤلها بانتفاضة الفريق الأول لكرة القدم معه، وتساءلوا عن موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في ملعب الجوهرة، وطريقة شراء التذاكر، لدعم المدرب الجديد من المدرجات.  
موسيماني مع أهلي جدة
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC
وكان نادي أهلي جدة قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع موسيماني، أملًا في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم وعدوته سريعًا إلى دوري المحترفين، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).  
موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC

أهلي جدة بالدوري:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وتتشابه ظروف الفريقين قبل المباراة المقبلة، ما يزيد من صعوبتها، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
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