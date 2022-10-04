موسيماني يتألق في ظهوره الأول

يسعى المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواصلة تألقه في الظهور الأول، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة جدة.
نتائج موسيماني بأول مباراة:
ويملك موسيمانيسجلًا مميزًا في أول مباراة بتجاربه السابقة، حيث إنه لم يخسر في انطلاقة مسيرته مع منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، وفريقي صن داونز والأهلي المصري، ما يحفزه قبل بدء مشواره مع الراقي.
وبدأ موسيماني مشواره مع منتخب جنوب إفريقيا بالفوز على النيجر بهدفين دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013، وقاد صن داونز للتعادل مع ستايت ستارز بنتيجة 1/ 1 في الدوري.
وحقق موسيماني انطلاقة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حيث قاده للفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يستعد لمواجهة جدة:
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهليلمواجهة نظيره جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل المباراة المقبلة، ما يزيد من صعوبتها، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع.