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قبل بدايته مع الأهلي

موسيماني يتألق في ظهوره الأول

2022-10-04 الساعة 12:44
موسيماني يتألق في ظهوره الأول
المواطن - مروة نبيل

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يسعى المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواصلة تألقه في الظهور الأول، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة جدة.

نتائج موسيماني بأول مباراة:

ويملك موسيماني سجلًا مميزًا في أول مباراة بتجاربه السابقة، حيث إنه لم يخسر في انطلاقة مسيرته مع منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، وفريقي صن داونز والأهلي المصري، ما يحفزه قبل بدء مشواره مع الراقي.
بيتسو موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC
وبدأ موسيماني مشواره مع منتخب جنوب إفريقيا بالفوز على النيجر بهدفين دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013، وقاد صن داونز للتعادل مع ستايت ستارز بنتيجة 1/ 1 في الدوري. وحقق موسيماني انطلاقة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حيث قاده للفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي

الأهلي يستعد لمواجهة جدة:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وتتشابه ظروف الفريقين قبل المباراة المقبلة، ما يزيد من صعوبتها، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
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