موسيماني يُعيد بريق الأهلي بعد سنة !

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حقق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إنجازًا مميزًا مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد نجاحه في إدخال الفريق للمربع الذهبي في بطولة دوري يلو، بعد أن قاده لتحقيق فوزين متتاليين.
ونجح موسيماني في قيادة الراقي لتحقيق فوزين متتاليين في مباريات رسمية، للمرة الأولى منذ 360 يومًا، أي منذ سنة.
وكان الراقي حقق آخر فوزين متتاليين قبل موسيماني بالفوز على الاتفاق والطائي في أكتوبر من العام الماضي بالجولتين الثامنة والتاسعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن موسيماني تولى تدريب الراقي في 3 مباريات منذ قدومه، حيث حقق فوزين وتعادل في أول 3 مباريات له مع الراقي، منذ توليه مهمة تدريب الفريق في مطلع أكتوبر الجاري خلفًا للمدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي.
وكان موسيماني خاض مباراتي جدة ونجران مع الراقي، حيث تعادل في اللقاء الأول بهدف لكل فريق وفاز على نجران بصعوبة بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السابعة من دوري يلو.
ثم قاد الأهلي للفوز على الرياض بالجولة الثامنة.