موعد التسجيل لـ البكالوريوس والدبلوم التقني

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فيديو | متحدث "التدريب التقني" فهد العتيبي لـ #الإخبارية:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022
بوابة التسجيل تفتح مع بداية كل فصل من نظام الفصول الثلاثة.. والتقديم عبر بوابة "قبولي"#النشرة_الأولى pic.twitter.com/klF86uTY7f