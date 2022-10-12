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موعد التسجيل لـ البكالوريوس والدبلوم التقني

2022-10-12 الساعة 12:37
موعد التسجيل لـ البكالوريوس والدبلوم التقني
المواطن - الرياض

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أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، موعد فتح بوابة التسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية، مؤكدًا أنه سيكون مع بداية كل فصل من نظام الفصول الثلاثة، من خلال بوابة قبولي الإلكترونية.

بوابة التسجيل: 

وقال العتيبي في تصريحات للإخبارية: إن بوابة التسجيل تفتح مع بداية كل فصل من نظام الفصول الثلاثة بشكل مستقل، والأسبوع القادم ستفتح بوابة التسجيل للتقديم على برامج البكالوريوس في الكليات التقنية، والأسبوع الذي يليه ستفتح البوابة مرة أخرى للتسجيل في برامج الدبلوم للكليات التقنية والمعاهد الصناعية. وتابع: أن التقديم سيكون عبر بوابة قبولي الإلكترونية في موقع المؤسسة الإلكتروني، وسيكون متاحًا في 88 كلية تقنية للبنين، و40 كلية تقنية للبنات و65 معهدًا صناعيًا وعمارة وتشييدًا، وجميعها منتشرة في مناطق المملكة.

التخصصات المتاحة: 

بالنسبة للتخصصات المتاحة للتقديم، قال إنه يتم العمل على التطوير بشكل دائم ومستمر لمواكبة احتياجات سوق العمل في المملكة والكليات التقنية للبنين تقدم العديد من التخصصات أبرزها تقنية الخدمات اللوجيستية والسياحة والفندقة والبرمجة، بالإضافة للعديد من التخصصات الأخرى.  
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