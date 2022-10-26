موعد المباراة المقبلة لـ منتخب السعودية

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب الهوندوراس وديًّا يوم الأحد المقبل، في ثالث مباراة يخوضها الأخضر خلال معسكره التحضيري لـ مونديال قطر المقام حاليًّا في دولة الإمارات.

وكان الأخضر فاز على منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، وتعادل اليوم مع منتخب ألبانيا بهدف لكل فريق.

الأخضر يواجه الهوندوراس يوم الأحد المقبل في ثالث تجاربه الودية في الإمارات.

منتخب السعودية

وفي وقت سابق، تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع منتخب ألبانيا إيجابيًّا بنتيجة (1/ 1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسجل “صالح الشهري” هدف الأخضر من ضربة الجزاء.

يجدر الإشارة بأن المدير الفني “هيرڤي رينارد” دخل اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة، وجاءت التشكيلة مختلفة عن التي بدأ بها في المباراة الودية الماضية.

الجدير بالذكر، تعد مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب ألبانيا ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر ثلاث مواجهات قادمة أمام منتخبات هندوراس، آيسلندا، بنما.

وفي وقت سابق، أطلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد أغنية “فخرنا الأخضر”؛ لدعم وتحفيز لاعبي منتخب السعودية قبل عدة أسابيع على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ويُغني كل من الفنان محمد عبده والمطربة أميمة طالب، الأغنية التحفيزية لـ المنتخب السعودي.