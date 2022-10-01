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تنطلق ظهر السبت بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام

2022-10-01 الساعة 12:06
موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، ظهر السبت، مباراة آرسنال ضد توتنهام في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023. وستنطلق المباراة ظهر السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت بريطانيا، حيث تُقام على ملعب الإمارات في لندن. وستُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 HD و DIEMA Sports 2 HD.

تشكيل قمة آرسنال ضد توتنهام المتوقع:

وسيكون تشكيل آرسنال المتوقع مكونًا من: رامسديل – بن وايت – ساليبا – جابريال – تيرني – بارتي – تشاكا – ساكا – مارتينيلي – فييرا – خيسوس.
آرسنال وتوتنهام
أوديجارد في جانب من اللقاء – المصدر @Arsenal
أما تشكيل توتنهام المتوقع فسيكون مكونًا من: لوريس – روميرو – داير – ديفيز – رويال – بينتانكور – هويبيرج – بيريسيتش – ريتشالسون – كين – سون. وخلال المباريات السابقة، فاز آرسنال في 22 لقاء سابقًا، وخسر في 15 مباراة، بينما سجل الجانرز 95 هدفًا، واستقبلت شباكه 76 هدفًا.  
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