موعد مباراة السعودية ومقدونيا والقناة الناقلة

يترقب جمهور الكرة السعودي، مباراة السعودية ومقدونيا التي تنطلق غدًا في إطار لقاء ودي، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

وتنطلق المباراة بين منتخبي السعودية ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة عبر قناة SSC.

وسبق للأخضر أن لعب أمام منتخب مقدونيا في مرة واحدة فقط وكانت في عام 2001 وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استدعاء حارس مرمى نادي النصر “أمين بخاري” للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًّا في “أبو ظبي”.

وجاء ذلك بعد إصابة حارس المرمى “فواز القرني” في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي.

من جانب آخر، شارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في الحصة التدريبية صباح أمس الخميس بعد غيابه لوفاة أحد أفراد أسرته.

السعودية ومقدونيا

ويبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز في مباراة مقدونيا الشمالية الودية المقرر انطلاقتها غدًا السبت في أولى التجارب الودية للأخضر بمعسكر الإمارات.

ولم يُوفق الأخضر في الفوز في آخر 4 مباريات ودية، كما لم يُسجل أهدافًا حيث خسر من كولومبيا بنتيجة هدف دون رد، وخسر من فنزويلا بهدف دون رد، وتعادل مع الإكوادور بدون أهداف، وتعادل مع منتخب أمريكا بدون أهداف.