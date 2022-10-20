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اليوم في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة

2022-10-20 الساعة 2:32
موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعة

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، اليوم الخميس مباراة برشلونة وفياريال، ضمن مباريات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

برشلونة وفياريال 

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الكامب نو معقل البارشا، كما تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports HD 1, Nova Sport 4 HD , S Sport 1 HD , Bein Sports Connect.

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى للفوز على فياريال، وتقليص فارق النقاط مع نادي ريال مدريد المتصدر، حيث يملك برشلونة حاليًا 22 نقطة في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن نادي الريال المتصدر.

فياريال ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

أما فياريال فيملك 15 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فياريال كان فاز على أوساسونا في الجولة التاسعة بهدفين دون رد يوم الاثنين الماضي، بينما خسر برشلونة من ريال مدريد بنتيجة 3-1 الأحد الماضي.

يذكر أنه في حال تعثر برشلونة أمام فياريال سواء بالخسارة أو التعادل، فإن الإقالة ستهدد المدرب الإسباني تشافي.

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