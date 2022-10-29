موعد مباراة منتخب السعودية ضد هندوراس

سيواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، منتخب هندوراس، مساء غد الأحد، وذلك في إطار ثالث لقاء ودي يخوضه الأخضر في معسكره بالإمارات استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2022 بـ قطر.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة في ملعب مدينة زايد الرياضية.

ويرفض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إذاعة مباريات الأخضر، حيث لم تُذع مباراتا الأخضر ضد مقدونيا الشمالية وألبانيا؛ بسبب فرضه للسرية.

وكان الأخضر أنهى استعداداته اليوم السبت لمواجهة منتخب هندوراس غدًا.

منتخب السعودية

وتعد مواجهة منتخب هندوراس يوم غدٍ الأحد ثالث مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة، وأولى مواجهات المرحلة الحالية المسجلة في التصنيف الدولي لكرة القدم “فيفا”، بجانب المواجهتين القادمتين أمام منتخبي آيسلندا وبنما.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب قصر الإمارات”، تحت إشراف المدير الفني “هيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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