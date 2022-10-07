موقع بريطاني: نيوكاسل ازدهر بعد استحواذ السعودية

قال موقع The Mag في تقرير يتحدث عن الذكرى السنوية لاستحواذ السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد: إن كل ما أُثير عن مزاعم الغسيل الرياضي عارٍ تمامًا من الصحة.
وتابع التقرير: في الواقع، شهد النادي ازدهارًا وانتعاشًا بعد استحواذ الاستثمارات العامة عليه.
الغسيل الرياضي:
قال التقرير: طارد هذا المصطلح كل جهود السعودية في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط تحت إطار رؤية 2030، فكلما تقدمت خطوة في استضافة حدث رياضي ما أو القيام بصفقات متعددة في مجال الرياضة، تجتمع الصحف والأقلام باتهامها بالغسيل الرياضي، وهو ما يعني بذل جهد واعٍ لمحاولة استخدام الرياضة لتحسين صورة الأمة مع إخفاء الأشياء السلبية التي تحدث في الدولة.
وتابع: هذا ما تراه بعض المنظمات، أو الأهم من ذلك هذا ما تريد الولايات المتحدة رؤيته، لكن على كل حال، فقد ثبت تمامًا أن هذا ليس نية الحكومة السعودية، وعلى كلٍّ، فإن لدى السعوديين ما يكفي من النفط للحفاظ على استمراريتهم في أي مكان من 45 إلى 200 عام على أقل تقدير، لذلك فهذه الخطوات ليست ضرورية لإثبات أي شيء لأي جهة إنما هي نابعة فقط من جوهر الرغبة الإستراتيجية لتنمية الاقتصاد السعودي.
وأضاف التقرير: ومن وجهة نظر رياضية بحتة، فلطالما احتج مشجعو نيوكاسل على ملكية مايك آشلي للنادي، حيث لم يهتم بما يعتقده المشجعون عنه ولم يفعل أي شيء لإرضاء الجماهير ولم يتطور النادي قيد أنملة على عكس ما حدث عندما استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة.
إنجازات نيوكاسل تحت رئاسة السعودية:
ونقل التقرير عن موقع BBC قائلًا: أهم إنجاز حاليًّا هو رضاء الجماهير عن النادي، وهو الأمر الذي يعكس كل شيء تقريبًا.
وتابع التقرير: بدا الأمر وكأن صندوق الاستثمارات العامة يبني شيئًا مميزًا، والمالكون سعداء بالتقدم الذي أحرزوه حتى الآن وأكثر وعيًا بالمدى الذي لا يزال يتعين عليهم قطعه.
وأضاف: اتخذ المالكون الجدد خطوات كبيرة للأمام سواء إنفاق الأموال والتوظيف بذكاء وتحسين الأداء التجاري للنادي وصفقات الرعاية الجديدة والاستثمار في تأسيس أكاديمية حتى يتمكنوا من إنتاج المزيد من اللاعبين الموهوبين، وأخيرًا محاولة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وقد أشارت المصادر الداخلية للنادي إلى أن الصندوق تطلع إلى رفع قيمة نيوكاسل من 300 مليون جنيه إسترليني إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني.
واختتم التقرير قائلًا: شراء السعودية لنيوكاسل يونايتد لم يكن له علاقة بتحسين صورة المملكة، بل يتعلق بالسير على الخطى الصحيح للتنوع الاقتصادي، وبجانب ذلك، فقد استثمروا أموالهم النفطية في كل شيء من شركة بريتيش بتروليوم إلى بوينغ وفيسبوك وفايزر، واستضافوا أيضًا بطولة العالم للملاكمة والفورميلا 1، وأسسوا LIV Golf وهي جولة جديدة تنافس الجولات الأمريكية والأوروبية والآسيوية الحالية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.