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بعد صدور نتائج الأهلية

موقف الدفعات المعلقة في حساب المواطن

2022-10-31 الساعة 11:51
موقف الدفعات المعلقة في حساب المواطن
المواطن - الرياض

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تفاعل حساب المواطن مع بعض الاستفسارات، الخاصة بالتأخير والتعويض بأثر رجعي، تزامنًا مع صدور نتائج الأهلية للدورة 60 شهر نوفمبر 2022.

استفسارات

وجاءت استفسارات أحد المواطنين عبر موقع “تويتر”: شهر أكتوبر كنت غير مؤهل، وهذا الشهر تأهلت هل ينزل لي بأثر رجعي؟

وفي سياق متصل تساءل مواطن آخر: هل سيتم إيداع الدفعات التي لم أستلمها مع الدفعة الحالية وصرفها بأثر رجعي من تاريخ عدم الأهلية؟

واستفسر مواطن آخر قال فيه: تأخر مؤهل لمدة شهرين بسبب عقد إيجار منتهٍ وتم تجديد العقد قبل شهرين وسويت اعتراضًا وتمت الموافقة قبل شهر وتأخرت دفعتين، هل يتم التعويض للشهرين؟

ودعا خدمة المستفيدين لحساب المواطن بإرسال كافة البيانات على الرسائل الخاصة للرد عليها.

الحساب البنكي

وردًّا على استفسار يخص تغيير الحساب البنكي، قال بأنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ديسمبر، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.

برنامج حساب المواطن

كان برنامج حساب المواطن دعا المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

يشار إلى أن حساب المواطن أودع 3.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

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