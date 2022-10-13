موقف لا يُنسى جمع السليم والملك فهد

ما كنت أسمح بالضرب أبدا…

مدير عام مدارس الرياض للبنين سابقاً (أ.موسى محمد السليم) يكشف عما دار بينه وبين الملك فهد (رحمه الله) بعدما عاقب "الأمير عبدالعزيز" في المدرسة الابتدائية@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/L3k3WR4yKV — روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 12, 2022

ما كنت أسمح بالضرب:

خلاف بين الأمير عبدالعزيز وزميله:

سرد مدير عام مدارس الرياض للبنين سابقًا موسى محمد السليم، ما دار بينه وبين الملك فهد رحمه الله بعدما عاقب الأمير عبدالعزيز في المدرسة الابتدائية.وقال الأستاذ موسى محمد السليم في لقاء لبرنامج وينك الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية: “ما كنت أسمح بالضرب أبدًا”.وأفاد السليم بأن خلافًا وقع داخل الفصل بين الأمير عبدالعزيز وأحد زملائه في الفصل، ووصل الأمر بينهما إلى التطاول بالألسنة، فبادر لمعاقبتهم بطريقة تأديبية. وأضاف أن الملك فهد حينها كان وزيرًا للمعارف فطلب منه الحضور وسأله عما حدث مع نجله فأبلغه بحقيقة ما حدث، فتعهد الملك فهد بمعاقبة نجله لكنه حث الملك فهد على عدم فعل ذلك؛ لكونه أنهى بالفعل الأمر بطريقة تأديبية فأثنى الملك فهد على تصرفه.