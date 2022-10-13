موقف لا يُنسى جمع السليم والملك فهد

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ما كنت أسمح بالضرب أبدا…— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 12, 2022
مدير عام مدارس الرياض للبنين سابقاً (أ.موسى محمد السليم) يكشف عما دار بينه وبين الملك فهد (رحمه الله) بعدما عاقب "الأمير عبدالعزيز" في المدرسة الابتدائية@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/L3k3WR4yKV