ميزة إخفاء الظهور بالواتساب تصل للآيفون

ميزة إخفاء متصل:

▫️إخفاء متصل الان في WhatsApp , بدأت توصل للمستخدمين بشكل تدريجي ، والطريقة ⤵️ pic.twitter.com/KXKjsiE35n — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 5, 2022

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، مساء اليوم الأربعاء، أن ميزة إخفاء الظهور في الواتساب بدأت تصل لمستخدمي الآيفون.وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن ميزة إخفاء متصل الآن في WhatsApp، بدأت تصل للمستخدمين بشكل تدريجي”. ونشر عبدالله السبيعي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي يشرح طريقة إخفاء متصل بالتفصيل على النحو التالي: