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تصل للمستخدمين بشكل تدريجي

ميزة إخفاء الظهور بالواتساب تصل للآيفون

2022-10-05 الساعة 10:39
ميزة إخفاء الظهور بالواتساب تصل للآيفون
المواطن - الرياض

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، مساء اليوم الأربعاء، أن ميزة إخفاء الظهور في الواتساب بدأت تصل لمستخدمي الآيفون.

ميزة إخفاء متصل:

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن ميزة إخفاء متصل الآن في WhatsApp، بدأت تصل للمستخدمين بشكل تدريجي”. ونشر عبدالله السبيعي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي يشرح طريقة إخفاء متصل بالتفصيل على النحو التالي:    
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