ميزة المغادرة دون تنبيه الأعضاء تصل الواتساب

بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية
وصلت خاصية في WhatsApp مغادرة المجموعة بدون تنبيه ( للاعضاء ) والمشرفين فقط راح يشوفون التنبيه / بتوصل للجميع بالتدريج 👌🏻 pic.twitter.com/f2Q2zy5and— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 6, 2022