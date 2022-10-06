ميزة المغادرة دون تنبيه الأعضاء تصل الواتساب

وصلت خاصية في WhatsApp مغادرة المجموعة بدون تنبيه ( للاعضاء ) والمشرفين فقط راح يشوفون التنبيه / بتوصل للجميع بالتدريج 👌🏻 pic.twitter.com/f2Q2zy5and — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 6, 2022

ميزة مغادرة المجموعة

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، اليوم الخميس، وصول ميزة خاصية مغادرة المجموعة في تطبيق الواتساب.وأوضح السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، أن خاصية مغادرة المجموعة وصلت لتطبيق الواتساب بدون تنبيه (للأعضاء) والمشرفون فقط هم من يمكنهم رؤية التنبيه”. وأشار الخبير التقني عبدالله السبيعي، إلى أن هذه الخاصية سوف تصل للجميع بالتدريج.