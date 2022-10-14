ميزة جديدة قادمة في سناب شات

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وأوضح عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تحديث سناب شات القادم يمكن من خلاله تصور سنابات وتبقى في الستوري لفترة أطول.
تحديث سناب شات القادم تقدر تصور سنابات وراح تبقى بالستوري لمدة يومين أو ثلاثة أو حتى اسبوع 👏🏻 pic.twitter.com/onbj4JbeTN— عبدالرحمن الهادي (@iD7oom911) October 10, 2022