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تتعلق بوقت الستوري

ميزة جديدة قادمة في سناب شات

2022-10-14 الساعة 12:24
ميزة جديدة قادمة في سناب شات
المواطن - الرياض

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كشف الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة جديدة قادمة في تحديث سناب شات. وأوضح عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تحديث سناب شات القادم يمكن من خلاله تصور سنابات وتبقى في الستوري لفترة أطول.

ميزة في سناب شات:

وأضاف عبدالرحمن الهادي “أنه يمكن من خلال التحديث الجديد، ترك الصور في الاستوري لساعة أو ساعتين أو ست ساعات أو يستمر يومين أو حتى ثلاثة أيام أو أسبوع”. وفي وقت سابق، أكد المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي أن خاصية “وضع المخرج” وصلت إلى بعض المستخدمين في سناب شات.

أدوات تحرير:

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الوضع عبارة عن مجموعة من أدوات التحرير لمقاطع الفيديو. وفي وقت سابق، أطلقت منصة سناب شات بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة مركز العائلة للرقابة الأبوية في المملكة، كأول دولة تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميًّا بعد ألمانيا.

هدف الخدمة:

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور، التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم ومن يتواصل معهم دون استعراض محتوى المحادثات حفاظًا على خصوصياتهم واستقلاليتهم. من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لسناب شات السعودية عبدالله الحمادي، أن سناب شات، موجود بشكل كبير في المملكة ويسري على جميع طوائف المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه لأهمية ومكانة العائلة في المجتمع السعودي تم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة.
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